Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma çalışmaları başladı

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çuhallı Çarşısında kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı. Cadde üzerinde, kaldırım ve parke taşlarıyla nakış gibi işleyecek olan belediye ekipleri caddenin aydınlatılması için de yoğun mesai harcıyor.

Akçakoca Belediyesi çağdaş ulaşılabilir ve ulaştıran bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyor. Çuhallı çarşısını yeni görünümüne kavuşturmak için start veren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada “Batı Karadeniz’in İncisi Akçakoca’mızı en güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merkez çarşıda yaptığımız ışıklandırma, desenli taş uygulaması ve dekoratif süsler vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni aldı, aynı uygulamayı şimdi Cuhalı çarşısı içinde yapacağız. Bütün işlerde olduğu gibi bu çalışmamıza da 30 gün süre verdik. 30 gün sonra sizlerde göreceksiniz ki Çuhallı çarşısı büyük ilgi görecek” ifadelerinde bulundu.

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