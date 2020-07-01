Başkan Özlü: Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir 

<br>DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın çok değerli bir spor adamı olduğunu, ismini caddeye, parka veya annesinin yaşadığı sokağa vermek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir. İlk meclis toplantısında gündemimiz olacak" dedi.<br>Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın isminin Düzce'de bir caddeye, parka ve annesinin yaşadığı sokağa verilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. Başkan Özlü konuyu ilk meclis toplantısında gündeme getireceklerini ifade ederek, "Aziz Yıldırım çok değerli bir spor adamıdır. Düzce´ye de çok önemli hizmetleri olmuştur. Onun adını bir caddeye, parka veya Düzce´de annesinin yaşadığı sokağa vermek benim başından beri gönlümde. Aziz Yıldırım ismi Düzce´ye şeref verir. En uygun yeri seçme konusunda arkadaşlara talimat vermiştim, zaten bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmayı bitirip ilk meclis toplantısında gündemimiz olacak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-07-01 22:44:18<br>

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