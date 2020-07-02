Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla Düzce'ye geldi

'Anneannem ve ben'

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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karın zarı ameliyatı geçiren E. G. isimli hasta Hava Ambulansı ile Düzce'ye getirilerek Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi karın zarı ameliyatı geçiren hasta E. G. isimli hasta Hava Ambulansı ile Düzce 18 Temmuz şehir stadyumuna getirildi. Hasta daha sonra tedavisinin devamı için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Cerrahi kliniğine nakli gerçekleştirildi.

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