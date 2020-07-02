Polis, çocuklara maske taktı

'Anneannem ve ben'

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<br>Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polisler, park ve bahçelerde oynayan, aileleriyle gezmeye çıkan çocuklara maske taktı.<br>Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Polisler, park ve bahçelerde oynayan maskesiz çocuklara, maske taktı. Polisler, aileleriyle gezmeye çıkan çocuklara da maske takarak, anne-babaları çocuklarına maske takmaları yönünde uyardı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN<br>2020-07-02 12:31:02<br>

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