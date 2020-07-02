Deniz ve havuz sonrası kurulanmayan kulaklar tatili zehir edebiliyor Uzmanlar, kulağa girecek havuz ve deniz suları konusunda uyardı Op. Dr. Özlem Yüksel: "Yazın en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları oluyor" “Tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz ve havuz sonrası kurulanmayan kulaklar tatili zehir edebiliyor Uzmanlar, kulağa girecek havuz ve deniz suları konusunda uyardı Op. Dr. Özlem Yüksel: "Yazın en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları oluyor" “Tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor”

İHA

– Yaz mevsimi ile birlikte hava sıcaklıklarının artması sonrasında deniz ve havuzlara yönelen tatilcileri uyaran uzmanlar, kurulanmayan kulaklarda oluşabilecek dış kulak yolu iltihabı konunda tatilcilerin dikkatli olmalarını önerdi.

Deniz ve havuz sonrası kurulanmayan kulaklar tatili zehir edebiliyor Uzmanlar, kulağa girecek havuz ve deniz suları konusunda uyardı Op. Dr. Özlem Yüksel: "Yazın en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları oluyor" “Tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor”

– Yaz mevsimi ile birlikte hava sıcaklıklarının artması sonrasında deniz ve havuzlara yönelen tatilcileri uyaran uzmanlar, kurulanmayan kulaklarda oluşabilecek dış kulak yolu iltihabı konunda tatilcilerin dikkatli olmalarını önerdi.
Korona virüsle mücadelede normalleşme dönemine geçilmesi ve havaların da ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, deniz ve havuz kenarlarına olan ilgiyi arttırdı. Uzmanlar, deniz ve havuz kenarlarında tatilini geçirmek isteyen vatandaşları, kurulanmayan kulaklarda oluşabilecek dış kulak yolu iltihabı konunda uyardı. Kulak yolunda kalan havuz ve deniz sularının neden olduğu dış kulak yolu iltihabının ağrılara neden olabileceğini ifade eden Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Op. Dr. Özlem Yüksel, “Yazın kulak burun boğaz doktorlarına en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları oluyor. Dış kulak yolunda biriken bakteriler, mantarlar kulakta çok şiddetli ağrılara, akıntılara, kulak kepçesinde hassasiyetlere neden oluyor. Kimlerde görülüyor bu dış kulak yolu iltihapları. Çok sık duş alanlarda, çok sık banyo yapanlarda, denize, havuza girenlerde, işitme cihazı kullananlarda ve birde kulak pamuğu kullanan hastalarımızda bu rahatsızlığa rastlıyoruz. Çünkü kulak pamuğu kullandığı zaman hastalar, dış kulak kanalında gözle görülmeyen küçük yaralar, yarıklar, çatlaklar oluşuyor. Bu normalde enfeksiyona neden olmayan vücudumuzdaki ya da kirli sulardaki bakteriler bu yarıklardan, yaralardan girerek dış kulak yolu iltihabına neden oluyor. Hastaları zor durumda bırakıyor. Adeta tatillerini zehir ediyor” dedi.

“Kulaklarımızı tülbent gibi ince bir kumaşla kurulamamız yeterli olacak”
İnsanların tatillerinin kötü anılarla sonlanmaması için önerilerde bulunan Op. Dr. Özlem Yüksel, “Böyle bire durumla karşılaşmamak için hastalık oluşmadan bir takım önlemler almak gerekiyor. Kulak pamuğu kullanımın alışkanlığından vazgeçeceğiz. Denizden havuzdan çıktıktan sonra kulaklarımızı tülbent gibi ince bir kumaşla kurulamamız yeterli olacaktır. Onun dışında eğer kulağımızda bir problem varsa, daha önce ameliyat olduysak, kulak zarımız delikse yada kulağımız kirini atamıyorsa tatil öncesinde mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine gitmemiz ve kulak bakımını yaptırmamız, bütün önlemlerimiz alarak tatile gidebiliriz” diye konuştu.

Erken tedavi çok önemli
Tatilde yapılması gerekenleri de anlatan Op. Dr. Özlem Yüksel, “Eğer imkanımız varsa havuz yerine denizi tercih etmek, büyük oranda enfeksiyondan insanları uzak tutacaktır. Ayrıca bütün önlemlerimizi almamıza ve bilinçli olmamıza rağmen şiddetli kulak ağrısı, dayanılmaz bir ağrı ile karşılaştıklarında su ile teması kesmek gerekir. Yani denize yada havuza girmeyi derhal bitirmeliler. Duş almaya bir birkaç gün ara vermek gerekir. Şikayetlerimiz geçerse herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama eğer geçmezse vakit kaybetmeden erken dönemde hekime özellikle de kulak burun boğaz doktoruna başvurulmasını öneririm. Çünkü enfeksiyonun erken döneminde tedavi yüz güldürücü oluyor. Birkaç damlayla hastalar kolayca iyileşiyor. Biz hekimler aspirator adı verilen vakumlu cihazlarımızla hastanın kulağında biriken mantar ve bakterileri temizliyoruz. Özel damla ve pansumanlarla hastalarımızı birkaç gün içinde iyileştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor”
Hastaların deniz ve havuz suyuna bağlı olarak kulaklarında meydana gelebilecek dış kulak yolu iltihaplarında erken müdahalenin geçmesi halinde tedavilerin uzun ve zahmetli olacağını belirten Op. Dr. Özlem Yüksel, “Dış kulak kanalımız şişer ve kapanır. İşte o zaman damlaları damlatsak ta damlalar içeri gitmeyecektir. Dayanılmaz çok şiddetli bir ağrı olacaktır. Böyle bir durumda hasta bize geldiği için hastamızın damlaları damlatabilmesi için özel tamponlar yerleştiriyoruz ve hastamız damlalarını o tamponlar üzerinden damlatabiliyor. Enfeksiyon ilerlediği için sadece damlada yeterli olmayacak. Ağızdan antibiyotikler, ağrı kesiciler tedaviye ekliyoruz. Hastamız yine iyileşiyor ama o zaman tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor. O nedenle hasta ne kadar erken doktora başvurursa o kadar kısa ve kesin çözüm oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, çocuklara maske taktı
YEREL HABERLER Polis, çocuklara maske taktı
Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı maskesi olmayan çocuklar maske verdi
YEREL HABERLER Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı ...
Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu Polis 289 adet kenevir ele geçirdi
YEREL HABERLER Fındık bahçesinin içinde özel kenevir ...
Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla Düzce'ye geldi
YEREL HABERLER Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla ...
Düzce´de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak
YEREL HABERLER Düzce´de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak
Başkan Özlü: Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir 
YEREL HABERLER Başkan Özlü: Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir 
Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye verilecek Başkan Özlü, “Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’ye şeref verir”
YEREL HABERLER Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye ...
Cankurtaran timi göreve başladı
YEREL HABERLER Cankurtaran timi göreve başladı
Düzcespor’dan TFF'ye tepki Düzcespor Genel Sekreteri Erdoğan Bıyık "Alınan bu karar bizi şok etti"
YEREL HABERLER Düzcespor’dan TFF'ye tepki Düzcespor Genel Sekreteri ...
Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı
Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu
Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma ...
Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına girdi Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına ...
Kucağında çocukla otomobil kullanırken polislere yakalandı
YEREL HABERLER Kucağında çocukla otomobil kullanırken polislere ...
Hafız İHO Steam İHA takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Hafız İHO Steam İHA takımından büyük başarı
İhracat arttı ithalat azaldı
YEREL HABERLER İhracat arttı ithalat azaldı
Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, ...
Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor
YEREL HABERLER Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ...
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Alpaslan Yüksel: "Günde 2 ile 2,5 litreden az olmamak kaydıyla bol su tüketilmeli" "Günlük içilen su miktarının azalması ile böbrek taşı oluşum riski de o derece artıyor"
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim ...
Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı
YEREL HABERLER Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı
Akçakoca’da turizm zabıtası göreve başladı
YEREL HABERLER Akçakoca’da turizm zabıtası göreve başladı
Vali Atay, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Atay, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı
Memur-Sen’den Vali Atay’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen’den Vali Atay’a hayırlı olsun ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X