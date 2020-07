Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi mezunları online olarak geleceğe uğurlandı

Pandemi süreci nedeniyle Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet töreni bu yıl online ortama taşındı. Düzce’de 132 öğrenci düzenlenen 20192020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla mezun oldular.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 20192020 eğitim öğretim yılını düzenlenen törenle kapadı. Örenciler, online olarak gerçekleşen törenle mezun oldu. Tüm Türkiye genelinden 94 Uğur Lisesinin toplam 7 bin 587 öğrencisine, bu süreçte de unutulmaz bir mezuniyet hatırası hediye edildi. DJ Doğuş Çabakçor’un performansı ile coşan öğrenciler tören sonunda Nilipek konseri ile de keyifli anlar yaşadı. Tören, Uğur Okulları Youtube ve Instagram hesaplarından canlı izlendi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci, veli ve izleyicinin katıldığı törende tüm okul birincileri adına Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü öğrencisi Nisan İrem Çetingök de konuşmasını gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrencilerin böyle bir okuldan mezun olmalarını çok arzu ettiklerini ve onlarla gurur duyduklarını dile getirerek "Sizleri yetiştiren en başta anne babanıza saygı ve sevgi sunuyorum. Yine size bizim değerlerimizi veren, geleceğin dünyasını hazırlayan, Cumhuriyetin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ü takip etmenizi öğütleyen meslektaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Başlangıçtan bugüne 53’ncü eğitim öğretim dönemine giriyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu ailenin bir üniversitesini, bir üyesini mutlaka göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de öğrencilere seslenerek en büyük sermayelerinin insan olduğuna ve büyük bir ailenin parçası olduklarına değindi.



“Ekran başında tek yüreğiz”

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, Türkiye genelinden binlerce Uğurlu öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek “Bu yıl pandemi nedeni ile hep birlikte çok farklı tecrübeler ediniyoruz. Mezuniyet törenimiz de aynı nedenle her zamankinden farklı. Sevgili öğrencilerimizin, arkadaşları ile şu an aynı mekanda olamasalar da ekran başında tek bir yürek olarak geleceğe adım atmanın heyecanını duyduğunuza kuşkum yok” dedi. Öğrencilerin bu özel günlerini ölümsüzleştirerek özel bir anı olarak hatırlarına ve arşivlerine ekleyebilmeleri sağlamak amacı ile 2020 mezuniyet törenini online olarak düzenlediklerini belirten Kulaberoğlu, "Sizleri çağdaş bir eğitim yuvası olan Uğur Okullarından mezun etmenin sevinci ve mutluluğunu yaşarken, ayrılmanın hüznünü aynı anda taşıyoruz. Sizlerle birlikte olduğumuz dönem içerisinde sizlere uygar insan olabilmenin temel unsurlarını vermeye ve sizleri 21. yüzyıl becerileri ile donatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin dijital ortamda keplerini havaya fırlatması ile tören sona erdi. Tören sonunda öğrenciler Nilipek‘in şarkıları ile eğlendi.

