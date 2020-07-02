Sporcular plajda kıyasıya mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcular plajda kıyasıya mücadele etti

İHA

– Akçakoca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki lisanslı sporcu gençler, pandemi döneminde yaptıkları idmanları bugün yapılan müsabakalarla taçlandırdı.

Sporcular plajda kıyasıya mücadele etti

– Akçakoca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki lisanslı sporcu gençler, pandemi döneminde yaptıkları idmanları bugün yapılan müsabakalarla taçlandırdı.
Akçakoca’nın sporcu gençleri, geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile antrenmanlara başlamışlardı. Judo, basketbol ve tenis branşlarında lisanlı olan genç sporcular, pandemi döneminin antrenman eksiklerini deniz kıyısında yaptıkları çifte antrenmanlarla kapatmaya çalışarak, her an müsabakaya çıkacaklarmış gibi bedenlerini zinde tutmaya çalışıyorlardı. 1 Haziran’dan itibaren plajlarda idman yapmaya başlayan gençlerin azimleri göz doldururken spor ve eğlenceyi bir arada yaşayan gençler bugün ise bir müsabaka ile yarıştılar.
Akçakoca İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, Çuhallı plajında yapılan müsabakalarla ilgili genç sporcuların yaptıkları idmanları anlamlı kılmak için survivor tadında bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Derece yapan sporculara çeşitli ödüller verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi mezunları online olarak geleceğe uğurlandı
YEREL HABERLER Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi mezunları ...
Başkan Şahin "TFF bir şehrin hayalleriyle oynamamalı"
YEREL HABERLER Başkan Şahin "TFF bir şehrin hayalleriyle oynamamalı"
İşitme engellilere özel ağız kısmı şeffaf maske ürettiler Düzce'de üretilen şeffaf maskeler işitme engellilerine dağıtılacak
YEREL HABERLER İşitme engellilere özel ağız kısmı şeffaf maske ...
Deniz ve havuz sonrası kurulanmayan kulaklar tatili zehir edebiliyor Uzmanlar, kulağa girecek havuz ve deniz suları konusunda uyardı Op. Dr. Özlem Yüksel: "Yazın en çok gelen şikayetler, deniz ve havuz kaynaklı dış kulak yolu iltihapları oluyor" “Tedavi süreci hastalar için can sıkıcı, ağrılı süreç olabiliyor”
YEREL HABERLER Deniz ve havuz sonrası kurulanmayan kulaklar tatili ...
Polis, çocuklara maske taktı
YEREL HABERLER Polis, çocuklara maske taktı
Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı maskesi olmayan çocuklar maske verdi
YEREL HABERLER Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı ...
Fındık bahçesinin içinde özel kenevir yetiştiriyordu Polis 289 adet kenevir ele geçirdi
YEREL HABERLER Fındık bahçesinin içinde özel kenevir ...
Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla Düzce'ye geldi
YEREL HABERLER Karın zarı ameliyatı geçiren hasta ambulansla ...
Düzce´de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak
YEREL HABERLER Düzce´de yanan kuyu suyunun analizi yapılacak
Başkan Özlü: Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir 
YEREL HABERLER Başkan Özlü: Aziz Yıldırım ismi Düzce'ye şeref verir 
Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye verilecek Başkan Özlü, “Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’ye şeref verir”
YEREL HABERLER Aziz Yıldırım’ın ismi Düzce’de caddeye ...
Cankurtaran timi göreve başladı
YEREL HABERLER Cankurtaran timi göreve başladı
Düzcespor’dan TFF'ye tepki Düzcespor Genel Sekreteri Erdoğan Bıyık "Alınan bu karar bizi şok etti"
YEREL HABERLER Düzcespor’dan TFF'ye tepki Düzcespor Genel Sekreteri ...
Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı
Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu
Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da Çuhallı çarşısı sokak ve aydınlatma ...
Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına girdi Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü park halindeki otomobil altına ...
Kucağında çocukla otomobil kullanırken polislere yakalandı
YEREL HABERLER Kucağında çocukla otomobil kullanırken polislere ...
Hafız İHO Steam İHA takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Hafız İHO Steam İHA takımından büyük başarı
İhracat arttı ithalat azaldı
YEREL HABERLER İhracat arttı ithalat azaldı
Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, ...
Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor
YEREL HABERLER Düzceliler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından ...
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Alpaslan Yüksel: "Günde 2 ile 2,5 litreden az olmamak kaydıyla bol su tüketilmeli" "Günlük içilen su miktarının azalması ile böbrek taşı oluşum riski de o derece artıyor"
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X