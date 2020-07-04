Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2)

<br>KİMLİĞİ BELİRLENDİ<br>Düzce'de, otomobilin içerisinde ölü bulunan kişinin Mensur Ataseven olduğu belirlendi. Mensur Ataseven'in ölümünün yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-07-04 19:28:02<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.