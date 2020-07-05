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60 kişilik kontenjana 128 kişi başvurdu Öğrenciler Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesine yoğun ilgi gösterdi

İHA

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi, korona virüs salgını gölgesinde yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Okulda açılan 60 kişilik kontenjana 128 öğrenci başvurdu. Müzik ve resim bölümlerine girebilmek için sınavlara giren öğrenciler, yeteneklerini gösterdi.

60 kişilik kontenjana 128 kişi başvurdu Öğrenciler Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesine yoğun ilgi gösterdi

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi, korona virüs salgını gölgesinde yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Okulda açılan 60 kişilik kontenjana 128 öğrenci başvurdu. Müzik ve resim bölümlerine girebilmek için sınavlara giren öğrenciler, yeteneklerini gösterdi.
Korona virüsle mücadelede yeni normalleşmenin başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar da yetenek sınavlarını gerçekleştirmeye başladı. Düzce’de bulunan Güzel Sanatlar Lisesinde 60 kişilik açılan kontenjana 128 kişi başvurdu. Resim bölümüne başvuran öğrenciler, okul içerisinde aynı anda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyaran yetenek sınavına girdi. İki ayaklı sınavın ilk aşamasında öğrenciler desenleri resmetti. İkinci aşamada ise hayal güçlerinde kurdukları karakterleri çizdi. Müzik bölümünde ise öğrenciler sınav odasına tek tek alınarak, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kılavuza göre sınava tabi oldu.
Resim sınavına giren Eda Esen, sınavının iyi geçtiğini ve okula gireceğini dile getirdi. Esen, “İçeride bir şişe vardı. Şişenin yanında bir kutu, kutunun üzerinde elma vardı, önünde de bir cezve vardı. Onu çizmeye çalıştık. Sınav kolaydı. Ben sınavı geçeceğimi düşünüyorum” dedi.
Veli Emel Esen ise, çocuğunun resme karşı bir yeteneğini gördükleri için Güzel Sanatlar Lisesindeki yetenek sınavlarına geldiklerini dile getirerek, “Kapıda öğrencimizi bekledik. Merak ediyoruz içeride ne oluyor diye. Ne çiziyorlar diye merak ediyoruz. Sonucu bekliyoruz burada. Resme karşı bir yeteneği olması için buraya yerleştirmeyi düşündük” şeklinde konuştu.
Resim ve müzik bölümleri için 30’ar kontenjan açıldığını, her iki bölüm için 128 öğrencinin başvurduğunu dile getiren Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Ali Yavuzyiğit, “Güzel sanatlar lisesine yetenek sınavı ile öğrenci alıyoruz. Resim ve müzik bölümlerinde 30’ar kontenjanımız bulunuyor. Öğrencileri yetenek sınavına alıyoruz. Geçtiğimiz Pazartesi günü başvurular sona erdi. Başvurulara göre resim bölümümüze 99 öğrenci başvurdu. Müzik bölümüne de 29 öğrenci başvuru yaptı. Resim bölümünde iki ayaklı bir sınavımız söz konusu. Resim bölümünün ilk ayağı desen sınavı. Desen sınavından sonra ikinci ayak öğleden sonra imgesel sınav yapılacak. O sınavda da sınava giren öğrenci zihninde bir olay canlandıracak ve onu resim kağıdına çizecek. Bu şekilde iki ayaktan oluşan sınavımızın toplam puanı 50 ve üzeri olursa bu öğrencimiz sıralamaya girmeye hak kazanacak. Akabinde ortaöğretim başarı puanının belli bir yüzdesi de eklenerek toplam puanı elde edilecek ve bu şekilde sıralama oluşacak. Bu sıralamada ilk 50’yi geçenler arasındaki ilk 30 öğrenci bu okula girmeye hak kazanacak. Diğer 20 kişi ise yedek sıralamasında olacak. Müzik bölümünde de yönetmelikte geçen kılavuz soruları sorularak öğrenciler tek tek sınav salonuna alınarak sınavları yapılacak. 50 ve üzeri puan alan öğrenciler sıralanacak ve okula girmeye hak kazanacaklar” ifadelerini kullandı.

“Başvurularda artış oldu”
2010 yılında kurulmasının ardından her yıl başvurular aldıklarını ve bu yıl başvuru sayısında artış olduğunu dile getiren Yavuzyiğit sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Gerek velilerimizin, gerek öğrencilerimizin, gerek Milli Eğitim camiamızın gayretleri ile okulumuzun hem görünürlülüğü hem bilinirliliği arttı. Sanata duyulan ilgi arttı. Bu nedenle bu yıl okulumuza yapılan başvurularda yüzde 3040’lık bir artış gözlemledik. Bu da gençlerin biraz daha sanata tutunmaya başladığını, yetenekleri konusunda eğitim alma düşüncesi oluşmaya başladığını gösterir. Bizim açımızdan sevindirici bir durumdur. Önemli olan bir öğrencinin, bir insanın iyi bir yeteneğini keşfedip o doğrultuda eğitim alması, hayatını o doğrultuda devam ettirmesidir.”

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