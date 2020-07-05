Akçakoca´da sahiller doldu

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<br>Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen Çuhallı Plajı vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı. <br>Koronavirüs salgınına rağmen Düzce´nin Karadeniz´e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde Çuhallı sahiline vatandaşlar akın etti. Yaklaşık 2 kilometrelik Çuhallı Plajı, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolarken, vatandaşlar denize girerek serinledi. Kumların üzerine uzananlar güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı kişiler koronavirüs nedeniyle tedirgin olmalarına rağmen serinlemek için denize girdiklerini belirtti. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN<br>2020-07-05 17:45:04<br>

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