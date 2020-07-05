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Akçakoca Belediyesi’ne ait gezi teknesi Karadeniz turlarına başladı Pusula Katamaran ilk turunu attı

İHA

Akçakoca Belediyesi tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sokulan Pusula Katamaran isimli gezi teknesi, bugün ilk turunu yaptı. Dev tekne deniz turlarının yanında kış aylarında restoran ve kafe olarak da hizmet verecek.

Akçakoca Belediyesi’ne ait gezi teknesi Karadeniz turlarına başladı Pusula Katamaran ilk turunu attı

Akçakoca Belediyesi tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sokulan Pusula Katamaran isimli gezi teknesi, bugün ilk turunu yaptı. Dev tekne deniz turlarının yanında kış aylarında restoran ve kafe olarak da hizmet verecek.
Akçakoca'da turizme hareket getirilmesi için Pusula Katamaran gezi teknesi Belediye tarafından hizmete alındı. İlk turunu Akçakoca limanından kalkarak yapan Pusula Katamaran, yaklaşık 300 kişiyi ağırladı. Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran’a binen yolcular Karadenizde tur attı. 3 saatlik tekne turu boyunca geziye katılan vatandaşlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Öte yandan gezi teknesinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 1 adet Zodyak botuda tur boyunca tekneye eşlik etti. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada, "Gezi teknesine ilginin yoğun olduğunu belirterek, Akçakocamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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