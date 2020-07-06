Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce´de cadde ve parka verilecek

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım´ın çok kıymetli bir spor insanı olduğunu, Düzce´ye çok önemli hizmetleri olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım´ın ismini sokağa veya caddeye, annesinin isminin ise bir parka vereceklerini belirtti.<br>Faruk Özlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi;<br>"Aziz Yıldırım çok kıymetli bir spor adamıdır. Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda bir Düzce tarafı vardır. Sayın Aziz Yıldırım´ın Düzce´mize çok önemli hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla kendisinin ve annesinin Düzce´de bir parka ve sokağa isimlerinin verilmesi yaklaşık 6 aydır bizim gündemimizde. İnşallah Aziz Bey´in annesinin ismini bir parka "Sermet Yıldırım" adını vereceğiz. Yine Aziz Bey´in kendi adını da Aziz Bey´e yakışır sokağa ya da bir caddeye ismini vereceğiz. Bunu meclisimizin gündemine alacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü´nün açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-07-06 14:29:02<br>
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