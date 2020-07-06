Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce´de cadde ve parka verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce´de cadde ve parka verilecek

DHA

Aziz Yıldırım ve annesinin ismi Düzce´de cadde ve parka verilecek

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım´ın çok kıymetli bir spor insanı olduğunu, Düzce´ye çok önemli hizmetleri olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım´ın ismini sokağa veya caddeye, annesinin isminin ise bir parka vereceklerini belirtti.<br>Faruk Özlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi;<br>"Aziz Yıldırım çok kıymetli bir spor adamıdır. Türk sporuna çok önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda bir Düzce tarafı vardır. Sayın Aziz Yıldırım´ın Düzce´mize çok önemli hizmetleri olmuştur. Dolayısıyla kendisinin ve annesinin Düzce´de bir parka ve sokağa isimlerinin verilmesi yaklaşık 6 aydır bizim gündemimizde. İnşallah Aziz Bey´in annesinin ismini bir parka "Sermet Yıldırım" adını vereceğiz. Yine Aziz Bey´in kendi adını da Aziz Bey´e yakışır sokağa ya da bir caddeye ismini vereceğiz. Bunu meclisimizin gündemine alacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü´nün açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-07-06 14:29:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Taklalar atan otomobil dereye uçmadan ağaç kurtardı
YEREL HABERLER Düzce’de otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Taklalar ...
Aydınpınar Şelaleleri tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Aydınpınar Şelaleleri tıklım tıklım doldu
Düzce’de ATV takla attı: 3’ü çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Düzce’de ATV takla attı: 3’ü çocuk 5 yaralı
Akçakoca Belediyesi’ne ait gezi teknesi Karadeniz turlarına başladı Pusula Katamaran ilk turunu attı
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi’ne ait gezi teknesi Karadeniz ...
Akçakoca´da sahiller doldu
YEREL HABERLER Akçakoca´da sahiller doldu
Vali Atay ve Başkan Özlü kazı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay ve Başkan Özlü kazı çalışmalarını inceledi
Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem
YEREL HABERLER Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem
60 kişilik kontenjana 128 kişi başvurdu Öğrenciler Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesine yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER 60 kişilik kontenjana 128 kişi başvurdu Öğrenciler ...
Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı (2)
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı ...
Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı
Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu
YEREL HABERLER Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu
MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan, Sakarya’nın acısını paylaştı
YEREL HABERLER MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan, Sakarya’nın acısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X