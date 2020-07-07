Tokmak “Mideyi zorlayacak gıdalardan ve maddelerden uzak durulmalı”

Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak, yanlış beslenme ve zararlı alışkanlıkların, mide şikayetlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak, Gastroenteroloji alanında sık karşılaşılan hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Gastroenterolojinin temel olarak sindirim sistemi hastalıkları ile ilgilendiğine dikkat çeken Tokmak, “Ancak siroz gibi karaciğer hastalıklarından iltihabi barsak hastalıklarına, pankreas hastalıklarından, ishalkabızlık gibi gündelik yaşamda kişileri çok zorlayan problemlere, mide şikayetleri ve reflüden safra yolu taş ve tümörlerine uzanan geniş bir yelpazesi vardır” diye konuştu. Bu geniş yelpazeden ötürü, pek çok şikayetin ilgi alanlarına girdiğine vurgu yapan Dr. Tokmak, özellikle şu durumlarda mutlaka bir Gastroenterolog görüşü alınması gerektiğini ifade etti:

“Üç aydan daha uzun süre devam eden veya ilaç tedavisine rağmen düzelmeyen midede ağrı, ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi gibi semptomlar, yine 3 aydan daha uzun süre devam eden karında şişlik ve buna eşlik eden ishalkabızlık gibi dışkılama düzensizlikleri, özellikle yemeklerden sonra karın sağ üst kesimde sancı tarzında gerçekleşen karın ağrısı, bulantıkusma, iştahsızlık, halsizlik, erken doyma, kilo kaybı şikayetleri, kanlı kusma, kanlı dışkılama, katı ve ya sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü, kırmızı kan (eritrosit/HemoglobulinHb) değerlerinde düşüklük, ailede bulaşıcı olan (HepatitB, HepatitC) veya bulaşıcı olmayan genetik karaciğer hastalıkları olanlar, ailesinde ve birinci derece yakınlarında kalın bağırsak (kolon) kanseri öyküsü olanlar, kilo problemi ve karaciğer yağlanması öyküsü olanlar.”



“Yanlış beslenme ve zararlı alışkanlıklar, mide şikayetlerinin temelini oluşturur”

Midenin savunma mekanizmalarının engellenmesi veya mideye zararlı maddelerin sürekli tüketilmesi olmak üzere, mide hastalıklarının temelde iki ana sebepten kaynaklandığına işaret eden Dr. Salih Tokmak, “Alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklar, sık sık ağrı kesici türü ilaçlar kullanılması, eşlik eden hastalıklar sebebiyle başta aspirin olmak üzere çoklu ilaç kullanımı, acıbol baharatlıtuzlu beslenme alışkanlığı, yoğun çaykahve ve gazlı içecek tüketimi risk oluşturan durumlardır. Ayrıca değinilmesi gereken bir durum, mide şikayetlerinin en sık sebebi olan ve mide kanserine dahi yol açabilen H.pylori adı verilen bakteriye bağlı midede enfeksiyon gelişmesidir. Özellikle ortak tabak kullanımı ve hijyenik açıdan yetersiz uygulamalara bağlı bulaş görülür. Ailede mide kanseri görülmesi, aşırı kilolu olma ve yoğun stres de risk faktörleri içinde sayılabilir” dedi.



“Bahar ve yaz aylarında belirgin artış gösterir”

Özellikle gastrit ve reflü problemlerinin, bahar ve yaz aylarında belirgin artış gösterdiğini kaydeden Gastroenteroloji Uzmanı Tokmak, “Artan nem, güneş ışığı, yaz dönemine has bazı yiyeceklerin tüketiminin artması, sıcak havaya bağlı sıvı kaybı ve yetersiz sıvı alımı, soğuk gıda ve içeceklerin tüketiminin artması ve geç saatlerde besin tüketilmesi gibi sebeplerle şikayetlerde artış olur” diye konuştu.



“Mideyi zorlayacak gıdalardan ve maddelerden uzak durulmalı”

Yaz sıcaklarında mide sağlığının korunması için tavsiyelerde bulunan Dr. Salih Tokmak, “Porsiyonları küçük tutmak, besinleri iyi çiğnemek, lifli gıdalardan zengin menüler belirlemek, yemeklerde zeytinyağı gibi bitkisel yağ türevleri kullanmak, gece geç saatte besin tüketiminden uzak durmak, bol sıvı tüketmek ve az önce bahsettiğimiz mideyi zorlayacak gıdalardan ve maddelerden uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

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