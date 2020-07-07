Düzce'de Zabıta ekipleri reklam bayraklarını topladı

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– Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda yayaların daha rahat ulaşım sağlaması amacı ile reklam bayraklarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler reklam bayraklarını tek tek toplamaya başladı.

Yayaların kaldırımlarda daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri reklam bayraklarına yönelik çalışma başlattı. İl merkezinde kaldırımlarda esnaflar tarafından kaldırımlara reklam bayrakları yerleştiriliyordu. Zabıta ekipleri yayaların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için esnafların koyduğu bayrakları tek tek topladı. Denetimlerin önümüzdeki haftalarda sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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