Kavşakta otomobille ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Ticari araç bahçe duvarına çarparak durabildi Otomobil, evin duvarını aşarak bahçeye uçtu

– Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, ticari araç ile çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil evin bahçe duvarını aşarak bahçeye uçarken, ticari araç da bahçe duvarını yıktı.

Kaza, Düzce Nusrettin Mahallesi General Ziya sokak ile İlim sokağın birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlim Sokak istikametinde seyir halinde olan Honda City marka H.A. idaresindeki 41 NZ 346 plakalı otomobil, General Ziya Sokak üzerinden İlim sokak istikametine dönmek isteyen Fiat Doblo marka E.E. idaresindeki 81 FB 520 plakalı ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Honda City marka otomobil İ.S.’ye ait evin bahçe duvarını aşarak bahçeye uçtu. Ticari araç çarpmanın etkisi ile M.B.’a ait evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, 112 Acil Ambulans ekiplerine ve emniyet ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araçlarda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ederken, 112 Acil sağlık ekipleri de her iki araçta yolcu olarak bulunan engelli çocuk M.S., E.Ş. ve A.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Engelli çocuk M.S. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, E.Ş. ve A.T. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmadı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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