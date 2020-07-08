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Düzcesporlu taraftarlar TFF’ye yürüyor Düzcesporlu taraftarlar TFF’nin açıkladığı karara tepki gösterdi

İHA

Düzcesporlu taraftarlar TFF’ye yürüyor Düzcesporlu taraftarlar TFF’nin açıkladığı karara tepki gösterdi

– Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'de birinci takımların şampiyon olduğu, 2.,3.,4. ve 5. takımların ise PlayOff oynayacağını açıklamasının ardından 3. Lig 1. Grup'ta 6. sırada bulunan Düzcesporlu taraftarlar açıklanan karara tepki gösterdi. Taraftarlar İstanbul’da bulunan TFF binasına yürümeye başladı.
Korona virüs nedeni ile ertelenen 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile oynatılmayacağı açıklandı. Kararın ardından liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili yapılan açıklamada liglerde birinci takımlar bir üst lige yükselirken, 2., 3., 4. ve 5. takımlar ise PlayOff oynayacağı açıklandı. TFF 3. Lig 1. Grupta 6. sırada olan Düzcesporlu taraftarlar açıklanan karara tepki gösterdi. Düzce’de şehir merkezinde Anıtparkta toplanan taraftarlar, TFF’yi istifaya davet ederken, karara itiraz etmek ve protesto etmek için İstanbul’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu merkezine yürümeye başladı.
Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşekler Başkanı Emir Kirazoğlu, Düzcespor’un haklarının yendiğini savunarak, “Kırmızı Şimşekler taraftar grubu olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkan karar Düzcespor için skandal olmuştur. Çünkü 2. ve 3. Ligler için alınan karara göre Düzcespor PlayOff mücadelesinin dışında kalmıştır. Bu karar Düzcespor’un hakkının gasp edilmesi demektir. Sezon boyunca ligde başarılı sonuçlar alan Düzcespor, masa başında mağlubiyeti uğratılmıştır. Biz taraftarlar grubu Kırmızı Şimşekler olarak bu durumu şiddetle kınıyoruz. Koca çınarımız Düzcespor görmezden gelinmiş, hakkı yenilmiştir. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Bütün Düzcelileri futbol federasyonunu protestoya davet ediyoruz. Taraftar grubumuz ile beraber İstanbul’a yola çıkıyoruz. Biz bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve Sayın Milletvekillerimizi hakkımızı aramaya davet ediyoruz” dedi.
Düzcesporlu taraftarlar, yapılan açıklamanın ardından “TFF İstifa”, “TFF Şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Emek Hırsız Nihat Özdemir” ve “Adalet istiyoruz” sloganları ile İstanbul’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezine yürüyüşe geçti. Düzcesporlu taraftarlar TFF önüne gidecek ve üzerinde “Adalet istiyoruz” yazan siyah çelengi bırakarak basın açıklaması yapacak.

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