Düzcespor taraftarı, TFF´nin kararını protesto etti 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzcespor taraftarı, TFF´nin kararını protesto etti 

DHA

Düzcespor taraftarı, TFF´nin kararını protesto etti 


Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta mücadele eden Düzcespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı kararının ardından play-off şansını kaybedince taraftarlar durumu protesto etti.
TFF, koronavirüs tedbirleri kapsamında TFF 2´nci ve 3'üncü Lig liderlerinin bir üst lige çıkmasına, her iki ligde 2'nci ile 5'inci sıra arasında yer alan takımların play-off oynamasına karar verdi. Kararla birlikte 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 6´ncı sırada yer alan Düzcespor, play-off şansını kaybetti. Düzcespor taraftar grubu "Kırmızı Şimşekler", TFF´nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla Anıtpark Meydanı´nda basın açıklaması yaptı. Düzcespor taraftarları adına açıklama yapan tribün lideri Emir Kirazoğlu, "Kırmızı Şimşekler taraftar grubu olarak diyoruz ki; Türkiye Futbol Federasyonu´ndan çıkan karar Düzcespor için hüsran olmuştur. Çünkü 2'nci ve 3'üncü igler için alınan karara göre Düzcespor play-off mücadelesinin dışında kalmıştır. Bu karar Düzcespor´un hakkının gasp edilmesi demektir. Sezon boyunca ligde başarılı sonuçlar alan Düzcespor, masa başında mağlubiyete uğratılmıştır. Biz taraftar grubu Kırmızı Şimşekler olarak bu durumu şiddetle kınıyoruz.  Koca çınarımız Düzcespor görmezden gelinmiş, hakkı yenilmiştir. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Bütün Düzcelileri TFF´yi protesto etmeye davet ediyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından taraftarlar üzerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı siyah çelenkle sloganlar atarak yürüdü. Düzcespor taraftarlarının yarın TFF´nin İstanbul´da bulunan tesislerinin önünde protestoda bulunacağını bildirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların toplanması 
Emir Kirazoğlu´nun basın açıklaması 
Taraftarların yürüyüşe geçmesi 
Taraftarların slogan atması ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-07-08 21:27:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzcesporlu taraftarlar TFF’ye yürüyor Düzcesporlu taraftarlar TFF’nin açıkladığı karara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Düzcesporlu taraftarlar TFF’ye yürüyor Düzcesporlu ...
Kavşakta otomobille ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Ticari araç bahçe duvarına çarparak durabildi Otomobil, evin duvarını aşarak bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Kavşakta otomobille ticari araç çarpıştı: 3 ...
Düzce’de metrekareye 97 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Düzce’de metrekareye 97 kilogram yağış düştü
Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak
YEREL HABERLER Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra ...
Düzce TEM otoyolunda otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Düzce TEM otoyolunda otomobil bariyerlere girdi: 1 ...
Ulaşım zamlandı, sarımsağın fiyatı düştü
YEREL HABERLER Ulaşım zamlandı, sarımsağın fiyatı düştü
Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Sınır Ötesi E Ticaret Eğitimi tamamlandı
Vali Atay sanayicileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay sanayicileri ziyaret etti
Şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Şimşekler geceyi aydınlattı
Düzce’de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı
YEREL HABERLER Düzce’de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı
Düzce'de mezarlıklarda bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Düzce'de mezarlıklarda bayram temizliği başladı
Düzce’de erzak kumbarası dönemi başladı
YEREL HABERLER Düzce’de erzak kumbarası dönemi başladı
Düzce'de Zabıta ekipleri reklam bayraklarını topladı
YEREL HABERLER Düzce'de Zabıta ekipleri reklam bayraklarını topladı
Kaynaşlı Belediye Meclis toplantısında tüm önlemler alındı
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediye Meclis toplantısında tüm önlemler ...
Ertuğrul Sağlam memleketi Akçakoca’da
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam memleketi Akçakoca’da
Düzce´de, 100 bin kişiyle görüşülerek tedbirlere uymaları istendi  
YEREL HABERLER Düzce´de, 100 bin kişiyle görüşülerek tedbirlere ...
Doğada yaralı bulunan yavru ayılar, laktozsuz süt, bal, provitamin ile besleniyor Yavru ayılara rehabilitasyon merkezinde bebek gibi bakılıyor Yavru ayılar sıcak havada su fıskiyesi ile serinletiliyor
YEREL HABERLER Doğada yaralı bulunan yavru ayılar, laktozsuz süt, ...
Tokmak “Mideyi zorlayacak gıdalardan ve maddelerden uzak durulmalı”
YEREL HABERLER Tokmak “Mideyi zorlayacak gıdalardan ve maddelerden ...
Vali Gümüşova OSB’deki alt yapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Gümüşova OSB’deki alt yapı çalışmalarını ...
Düzce'de okullar yeni döneme yetiştirilecek
YEREL HABERLER Düzce'de okullar yeni döneme yetiştirilecek
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı yönetim planı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı yönetim planı ...
Akçakoca köylerde asfalt ve kanalet çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakoca köylerde asfalt ve kanalet çalışmaları devam ...
Emekli astsubay mini hayvanat bahçesi kurdu  
YEREL HABERLER Emekli astsubay mini hayvanat bahçesi kurdu  
Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon
YEREL HABERLER Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X