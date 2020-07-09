Kaynaşlı'da havai fişek kullanımına yasaklama teklifi

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlamasının ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçede havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif verdiklerini açıkladı.

Sakarya’daki havai fişek fabrikasının patlamasının ardından Kaynaşlı Belediyesi havai fişek kullanımının ilçede yasaklanması için harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif verdiklerini ifade etti. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya'da meydana gelen iki patlama sonrasında, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Kaynaşlımızda, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklamak için Belediye Meclisimize teklif getireceğiz. İlçemizde bugünden itibaren Havai Fişek kullanımını yasaklayacağız” ifadelerinde bulundu.

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