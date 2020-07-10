Vali Atay, Sarıkaya Mağarasını inceledi

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca’nın Sarıkaya köyünde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 10 mağarasından birisi olarak gösterilen Sarıkaya Mağarasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Türkiye’nin en büyük 10 mağarası arasında kalıyor. Mağaranın tanıtımı için çalışmalar bir yandan sürdürülürken, bir yandan da İl Özel İdaresi tarafından ikinci etap ışıklandırma çalışmaları sürdürülüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Sarıkaya Mağarasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin’den mağara hakkında bilgi alan Atay, düzenlemeler ile mağaranın tanıtımının daha iyi bir sürece getirilmesi için çalışma yapacaklarını belirtti.

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