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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de su için 100 milyonluk yatırım

İHA

Düzce’de su için 100 milyonluk yatırım

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaşanan su problemiyle ilgili olarak “Acil proje kapsamında yaklaşık 100 Milyon liralık bir yatırımı DSİ aracılığıyla Düzce’ye getiriyoruz” dedi.
Başkan Faruk Özlü, Düzce Belediyesinin pek çok alanda atılımlar yaptığını beklentilerin ötesinde hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Düzce’nin en önemli sorunlarından içme suyunun karşılanması noktasında önemli bir çalışma yaptıklarını belirterek Başkan Özlü; “Düzce’de muhtemel bir su sıkıntısı olabileceğini biliyoruz. DSİ’nin projesi var. Hasanlar Barajından 26 kilometrelik bir boru hattıyla bizim arıtma tesisimize su getiriyoruz. Bu proje ile Düzce 2045 2055 yılına kadar su sorununu çözüyor. Bu proje ile günde 200 bin metre küp su sağlayabilecek bir kapasiteye erişiyor. Tabi arıtma tesislerini yeniliyoruz. Ben bu projeye seçimden önce çalıştım. DSİ müdürümüzü davet ettim. Birlikte konuştuk, bana krokilerini gösterdi. Çalışılmış üzerinde emek harcanan bir proje, fakat seçimden sonra DSİ şube müdürü ile toplantı yaptığımızda, bana 26 kilometre hattın üzerinde kamulaştırmaların olduğunu söyledi. Bu kamulaştırmaların bizleri zorlayacağını ifade etti. İkincisi de Melen Suyunun temizliği ile Uğur Suyunun temizliğinin aynı olmadığını, Uğur Suyunu arıtmak için 1 TL harcanıyorsa, Melen Suyunu arıtmak için 3 TL harcarsınız ve bu sizin su fiyatlarınızı arttırır, vatandaşa pahalı su vermek durumunda kalırsınız, şeklinde ifade etti. Daha sonra yeni bir proje için çalışma gerçekleştiren DSİ müdürü bana yapmış olduğu yeni çalışmayı söyledi. Bunlardan birisi Gürcü Asar köyü üstündeki dere Gürcü Asar Deresinin suyunun çok temiz olduğunu arıtma masrafının olmayacağını söyledi. Ama DSİ’nin bir yatırım yapması için ölçüm yapması gerekiyor. DSİ Müdürü şuan da ölçüm analizlerini yapıyor. En az 2 yıllık veri olmadan DSİ yatırım yapmıyor. Çalışmalar iyi yönde ilerliyor. Diğer bir sorun mevcut Uğur Suyu, Düzce’nin içme suyunun yüzde 80’ni oradan karşılanıyor, yüzde 20’si pompalardan geliyor. Beyköy Bölgesinde üstlerin birleştiği bir alan var oraya bir regülatör yapıyoruz. Acil ve hızlı bir şekilde oraya bir regülatör kuruyoruz. Çünkü oradaki su kaynağı yeterli ve temiz su yani arıtması masrafsız su, yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe var. Boru hattı döşeyeceğiz. Tabi orada doğal cazibe yok, pompayla su basmak gerekiyor. Pompa istasyonu, terfi istasyonu kuracağız. 2 ay içinde çözüme kavuşturacağız. Geçen gün İller Bankasıyla görüştük anlaştık. Büyük bir heyet Düzce’ye geldi. Düzce’deki içme suyu şebekesini yenileceğiz. Dağıtım şebekesini İller Bankası ile beraber kaynağın arttırılması, büyütülmesi konusunu da DSİ ile beraber çalışacağız. Su konusu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Hızlıca çalışıyoruz. Peki bu ara bugünler de ne yapacağız? Arkadaşlar, Beyköydeki depoda su seviyesi azaldıkça, Düzce’deki borulardaki basınç da düşüyor. 4 katlardan su akmamaya başlıyor. Borulara basınç veremiyoruz, çünkü borular eski hemen patlıyor. O yüzden az önce bahsettiğim acil proje kapsamında yaklaşık 100 Milyon liralık bir yatırımı DSİ aracılığıyla Düzce’ye getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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