Sokak köpeği ameliyatla hayata döndürüldü Düzce Belediyesi araba çarpan köpeği ameliyatla hayata çevirdi

Düzce’nin Akınlar Mahallesi yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine araba çarptı. Sürücü çarptığı köpeğin can çekiştiğini görünce hemen arabasına alıp Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezine götürdü. Yaralı sokak köpeğine Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ilk müdahale yapılarak ameliyata alındı. Sokak köpeğinin bağırsaklarının kalbini sıkıştırdığı ve nefes almakta güçlük çektiği tespit edildi. Veteriner hekimler Ayşegül Aydın, Ufuk Göktaş ve Aykut Ekinci, sokak köpeğine yaklaşık 2 saatlik ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşturdu. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan, “"Bir canı hayata döndürmenin mutluluğunu hekimlerimiz ile birlikte yaşadık. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, hekim arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

