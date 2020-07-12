Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu Mahalleli kurtarılan kediyi ve annesini besledi

– Düzce'de bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılmasının ardından vatandaşlar yavru kedi ve annesini süt ve mama ile besledi.

Güzelbahçe Mahallesi’nde ağaca tırmanan yavru kedi geri inemedi. Anne kedi yavrusunu aşağıya indirmek için çaba sarf ettiyse de başarılı olamadı. Bölgede oturan Rezzan Demirdağ, yürüyüş yaptığı esnada durumu fark ederek Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden alarak vatandaşlara teslim etti. Anne kedi yavrusunun kurtarıldığını görünce hemen yavrusunun yanına geldi. Yavrusu ile uzun süredir ayrı olan anne, minik kedinin yanından ayrılmadı. Çevredeki vatandaşlar ve çocuklar, aç olduklarını düşündükleri anne ve yavru kedi için mama ve süt getirerek verdiler.

Rezzan Demirdağ, “Ben sabahları yürüyüş yapıyorum. Bir kedinin bağırdığını duydum. Baktım sonra yavrusu ağaçta. Onu indirmeye çalışıyor ama indiremiyor. Sonra ikinci bir tur attım, durum yine aynı şekilde idi. Komşulardan merdiven istedik ama kimseden bir şey bulamayınca itfaiye ekiplerini aradık. Sağolsun geldiler kurtardılar. Yavrusu ile beraber şu anda mutlu" diye konuştu.

Anne kedi ve yavrusu, vatandaşların getirdiği mamayı yedikten sonra gözden kayboldu.

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