Düzce'de torbacı operasyonu: 3 tutuklu

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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NarkoTİM) ekiplerince Düzce’de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce NarkoTim ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu iki araç içerisinde yapılan aramada 4 parça halinde 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslarında Emniyet Müdürlüğü’nde ki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şahıslar Çilimli Cezaevine sevk edildi.

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