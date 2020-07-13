Polisten uyuşturucu operasyonu

– Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri liman içi barınaklar mevkiinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi liman içi barınaklar mevkiinde Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı 5 parça halinde 10 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli şahsın arkadaşları olduğu tespit edilen 2 kişi de operasyon çerçevesinde yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 4 parça halinde toplam 9 gram uyuşturucu madde ve saksı içerisinde ekilmiş vaziyette 60 santimetre boyunda uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitki ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartıldı. 3 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.