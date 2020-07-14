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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği

İHA

Düzce Üniversitesi; ülkemizin varlığına, birliğine ve demokrasisine kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, vatanımız uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak, halkımızın demokrasi zaferini bir kez daha vurgulamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında bir dizi anlamlı etkinlik düzenledi.

Düzce Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği

Düzce Üniversitesi; ülkemizin varlığına, birliğine ve demokrasisine kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, vatanımız uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak, halkımızın demokrasi zaferini bir kez daha vurgulamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında bir dizi anlamlı etkinlik düzenledi.
Etkinlikler çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce günün anlamına özel “Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Zaferi” başlıklı online konferans gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs eden ve insanların dini duygularını istismar eden FETÖ terör örgütünün bir maske ve ihanet şebekesi olduğunu belirterek bu olaydan dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“15 Temmuz’un bu topraklarda yaşanan ihanet girişimlerinin son noktası”
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünde bir araya geldiklerini dile getirerek asla olmaz ve yaşanmaz denen şeylerin gerçekleştiğini ve her duruma hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etti. Coğrafyanın ülkelerin kaderi olduğuna işaret eden Rektör Çakar, ülke olarak bu gerçeği derinden yaşadığımızı söyleyerek 15 Temmuz’un bu topraklarda yaşanan ihanet girişimlerinin son noktası olduğunu sözlerine ekledi.
O gece yaşananların güven, inanç ve iman duygusunu zedelediğini belirten Prof. Dr. Çakar, yaşanan 1112 saatlik sürecin önemli bir ders, geleceğe yön verebilecek ve bizi ayakta tutabilecek anlamlara sahip olduğunu dillendirdi. Ortak milli birlik şuuru içinde hareket etmemiz gerektiğinden söz eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm şehitlerimizi rahmetle anarak gazilerimize de gönülden teşekkür etti.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın davetli konuşmacılarından Düzce Üniversitesi personeli ve 15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı. 15 Temmuz’un 2193 gazisinden biri olduğunu söyleyen Ferhat Gökmen, 15 Temmuz’un bir darbe girişiminde öte daha derin anlamlar taşıdığını vurgulayarak o gecenin işgalden kurtuluş ve demokrasi zaferi olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz’un emperyalistlere karşı sessiz kalınamayacağının bir göstergesi olduğunu da dile getiren Gökmen, milletimizin bu hayasızca akını durdurduğunu ifade ederek tüm şehit ve gazilerimize ömrümüz boyunca minnettar olmamız gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Programın bir diğer davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ise Türkiye’nin başarılı ve başarısız birçok darbe ve darbe girişimi açısından oldukça fazla tecrübeye sahip olduğunu söyledi. 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen süreci bilimsel açıdan değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, bu süreçte birçok hükümet kurulduğunu ve istikrarsız dönemler yaşandığını sözlerine ekledi. Darbelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan ülkemizi geriye götürdüğüne dikkat çeken Çelik, geçmişte günümüze darbeler tarihini çok yönlü bir şekilde aktararak katılımcılarda yeni bakış açıları geliştirilmesine katkı sağladı.
Düzce Üniversitesi’nin 15 Temmuz programı kapsamında bir diğer etkinliği, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” başlıklı online fotoğraf sergisi oldu. Anadolu Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen ve http://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden yayınlanan sergide; darbenin başarısız olmasında devletmillet bütünleşmesi, halkın demokrasiye bağlılığı, milletin direnişinin önemi ve yazılan demokrasi destanı fotoğraf kareleriyle etkili bir şekilde ziyaretçilerle paylaşılıyor. 15 Temmuz’da yaşananların zihinlerde bir kez daha canlanması ve etkinlik katılımcılarında farkındalık oluşturulması amaçlanan sergi, 21 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Düzce Üniversitesi’nin 15 Temmuz programları kapsamındaki bir diğer etkinliği ise “15 Temmuz Şehitleri Anısına Dr. Yusuf Parlak’ın Tarımsal Atıklardan Elde Edilmiş El Yapımı Kağıtlarda Ebrular” başlıklı online sergisi oldu. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Dr. Yusuf Parlak tarafından oluşturulan sergide, ebru sanatının birbirinden değerli eserleri ziyaretçilerle buluştu. Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmalarında önemli bir yer tutan tarımsal atıkların geri dönüşümü alanında el yapımı kağıtlarda gerçekleştirilen ebrular, ziyaretçilerin ilgi ve beğenisini kazandı. Milletimizin, ülkemiz demokrasisine, millî ve manevi değerleriyle birlikte bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak ve şehitlerimizi yeniden rahmetle anmak amacıyla düzenlenen sergi, http://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden 21 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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