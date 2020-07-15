Düzce’de 2 katlı ev alev alev yandı 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın 3 saatte söndürüldü

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde 2 katlı ev alev alev yandı. Yangın 3 saatte söndürülürken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Çamlı köyünde Hayri Bayram’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Yığılca ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale etti. 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen S.F., A.F., K.Y. ve U.E. adlı 4 kişi, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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