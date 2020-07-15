Fındık hasadı öncesi mevsimlik işçiler sağlık taramasından geçirildi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gelen mevsimlik fındık işçilerine yönelik Covid-19 salgınına karşı sağlık taraması yapıldı.

Kentte önümüzdeki günlerde başlayacak fındık hasadı öncesi mevsimlik tarım işçileri gelmeye başladı. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı köylerde koronavirüs salgınına karşı mevsimlik tarım işçilerini sağlık taramasından geçirdi. Bu kapsamda 7 köy ziyaret edilerek mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 15 yaşam alanında 197 kişiye ateş ölçümü yapılarak koronavirüs ve bireysel hijyen eğitimi verildi. Ayrıca ateşi yüksek çıkan 3 çocuk izlemeye alındı.

Yapılan kontrollerde işçilere koronavirüs salgını konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verilerek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde durumu köy muhtarlıkları, jandarma ekipleri ya da sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2020-07-15 10:06:35



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