Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri yeni tip corona virüs pandemisine karşı sağlık taramasından geçiriliyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında ülkemizin çeşitli illerinden çalışmak üzere ilçeye gelen Mevsimlik Tarım İşçileri yönelik sağlık taraması yapılarak Hijyen eğitimi veriliyor. Düzce Valiliği'nin Koronavirüs Tedbirleri/ Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu'nun kararı gereği mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak Temmuz ayı içerisinde sağlık taraması devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda 7 Köy ziyareti, 15 yaşam alanı değerlendirmesi, 197kişiye ateş ölçümü, koronavirüs ve bireysel hijyen eğitimi, 3 çocuk izlemi ve 86 kişiye 1549 yaş izlemi yapıldı.

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