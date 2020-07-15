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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü “1 Milyon maske hedefimize ulaştık”

İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm dünyayı saran Korona virüsün ülkemizde de görülmeye başladığı ilk günlerde oluşturduğu kriz masasında alınan kararlar ile ilde salgınla mücadeleyi farklı boyutlara taşıdı. Belediye eliyle yapılan hizmetlerin en önemlisi ise 1 milyon adet üretime ulaşılması ile maske yapımı oldu.

Başkan Özlü “1 Milyon maske hedefimize ulaştık”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm dünyayı saran Korona virüsün ülkemizde de görülmeye başladığı ilk günlerde oluşturduğu kriz masasında alınan kararlar ile ilde salgınla mücadeleyi farklı boyutlara taşıdı. Belediye eliyle yapılan hizmetlerin en önemlisi ise 1 milyon adet üretime ulaşılması ile maske yapımı oldu.
Türkiye genelinde sıkı önlemlerin alındığı ve geçtiğimiz 4 ay içinde ciddi bir sınav verdiğimiz Korona virüsle mücadelede adından söz ettiren ili Düzce oldu. Salgının ilk günlerinden itibaren Düzce Belediyesi’nin tedbirler konusunda elini taşın altına koyması ile birlikte Başkan Dr. Faruk Özlü’nün bizzat başkanlık ettiği kriz masasında alınan önlemler, birçok büyükşehir ile birlikte çevresindeki illere de mücadele konusunda örnek oldu.
Sosyal yaşamın kısıtlanmaması ve vatandaşların sağlığının korunması konusunda 14 Kural’ın uygulanması, hijyen tedbirlerinin denetimi yapılmasının yanı sıra süreç içinde vatandaşların maske kullanımını sağlamak ve “Her eve maske ulaştırılması” konusundaki kararlılığını ortaya koyan Başkan Özlü; belediye imkanları ile kurulan atölyelerde hiç masraf yapmadan maske üretimine başladı.
Belediyenin öz kaynakları ile başlatılan maske üretim seferberliğinde 3 ay gibi kısa bir sürede Düzce’nin toplam nüfusunun 2,5 katı sayıda maske üretmeyi başaran Başkan Özlü; “Kendi imkanlarımızla, hammadde ve gerekli ekipman konusunda hiçbir zorluk yaşamadan bize destek veren iş adamları ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu süreçte özveri ile çalışan belediye personelimiz, dikimden paketlemeye ve dağıtıma kadar sorumluluklarını başarı ile yerine getirdi. Her birini kutluyor, teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 1 Milyon maske ürettik, bu maskelerin 950 bin tanesini de vatandaşımıza ulaştırdık. Birlikte başaracağız dedik, artık çok az kaldı. Fiziki mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat ederek bu musibeti bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum. Zaten hedefimize ulaştık diye maske üretimimizde herhangi bir yavaşlama olmayacak. Süreç tamamlanana kadar maske atölyemiz tam kapasite ile çalışmaya, maske üretmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

“İmkanlarımız sayesinde örnek gösterildik”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının illerdeki durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin virüsle mücadele konusunda başarılı bir sınav verdiğine dikkat çekerek “Sağlık Bakanımızın açıklaması bizleri mutlu etti, başarımızı aslında orada gördük. Bu başarı ürettiğimiz maskeleri kritik noktalara ulaştırmamız, vatandaşları tedbirleri uygulama konusunda desteklememiz sayesinde oldu. Düzce tüm Türkiye genelinde vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sergiledi. Yine maskenin yanı sıra şehrimizin önemli noktalarına dezenfektan yerleştirmemizin de payı vardır. Hemşerilerimizi bulaş riskinden uzak tutmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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