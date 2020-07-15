Düzce'de 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçiriildi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçirildi.

Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamoluk köyünde Ç.A.´nın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Takip sonucu düzenlenen operasyonda, Ç.A.´ya ait ev ve bahçesinde yapılan aramada, 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar bulundu. Ç.A., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ

2020-07-15 13:37:20



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