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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de şehitler dualarla anıldı

İHA

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan kabir ziyaretlerinde şehitler dualarla anıldı.

Düzce’de şehitler dualarla anıldı

Düzce’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan kabir ziyaretlerinde şehitler dualarla anıldı.
15 Temmuz hain kalkışmanın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de etkinlik düzenlendi. İlk tören Düzce Şehitliğinde yapıldı. Burada şehitler için dua edildi sonrasında 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi. Yoğun katılımın olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Okunan duaların ardından ise şehit kabirleri ziyaret edildi ve karanfil bırakıldı. Düzce şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz’da Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı’nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın kabri ziyaret edildi. Okunan Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Şehit Emniyet Müdürü Baysan’ın kabrine karanfil bırakıldı. Düzce Valiliği tarafından düzenlenen programa şehit yakınlarının yanı sıra, Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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