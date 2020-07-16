Divapan’dan Vali Cevdet Atay’a hayırlı olsun ziyareti

–Divapan Entegre Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, yeni atanan Düzce Valisi Cevdet Atay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son kararname ile Düzce’ye Vali olarak atanan Cevdet Atay’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de ağaç sektöründe faaliyette bulunan ve kentin en eski sanayi kuruluşu olan Divapan Entegre Genel Müdürü Muzaffer Aydemir beraberinde İdari İşler Amiri Cengiz Beşel ile birlikte Vali Atay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Sohbet havasında geçen ziyarette Aydemir, Vali Atay'a“Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Düzce’miz ve sizin için hayırlı olsun” dedi ve fabrikanın üretimi konusunda bilgiler verdi. Vali Atay’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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