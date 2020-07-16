Korona virüs hayvan satıcılarını da etkiledi Kurbanlık satıcıları bayram öncesi satışlardan tedirgin Kurban fiyatları kesim fiyatına kadar düştü Hayvan Satıcısı Sabri Karaca: “Yem fiyatları yüksek olduğu için fiyatlar yükseldi”

– Düzce’de her Perşembe günü kurulan Hayvan Pazarı’nda korona virüs nedeniyle satışların önceki senelere göre çok düşük seviyelerde olmasından endişe duyan satıcılar, fiyatların saman pahalılığı nedeniyle yüksek olduğunu söylediler.



Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Düzce’de kurulan hayvan pazarında korona Virüs sessizliği hakim. Hayvan Pazarı'na kurbanlıklarını getiren çok sayıda yetiştirici, müşteri bulmakta sıkıntı çekiyor. Kurban fiyatlarının yem, silaj ve samanın zamlanması nedeni ile arttığını belirten hayvan satıcıları, kurban öncesinde hayvanlarının satılamamasından tedirgin olduklarını dile getirdiler. Korona virüsten dolayı piyasaların çok karışık olduğu belirten Hayvan Satıcı Sabri Karaca, “Şu anda fiyatlar durgun. Bekleyişteyiz. İnsanlar son günleri bekliyor genelde. İhtiyacı olanlar alıyor ama bu sene çok karışık Korona virüsten dolayı. Hani ne olacak tedirgin oluyoruz ister istemez. Kurban fiyatları yem, silaj ve saman pahallılığından dolayı yüksek. Yani yem fiyatları yüksek olduğu için dana fiyatları mecburen yükseliyor. Hayvanların bakımları zorlaşıyor. Fiyatlar 7 bin liradan başlıyor, 151617181920 bin liraya kadar gidiyor dana başı” dedi.



Hayvan Satıcısı Acar: “Korona virüs bizi de etkiledi”

Kurbanlık hayvanların fiyatlarının neredeyse kasaplardaki kesimle aynı maliyete geldiğini, fiyatları aşağıya çekmelerine rağmen alıcı bulamadıklarını belirten hayvan satıcısı Ramazan Acar, “Fiyatlar çok durgun bu ara. Kurban fiyatları, maliyetler yüksek. Satışlar çok durgun. Piyasa çok berbata gidiyor. Kurban fiyatları 40 lira 42 liraya kadar düşüyor. Normalde 11.5 ay önce 6 bin 500 liraya aldığın danayı 12 bin liraya satman lazım 1 sene baktıktan sonra. Onu da şu anda satamıyorsun. Korona virüs bizi de etkiledi” diye konuştu.

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