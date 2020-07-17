Haziran ayında konut satışı 3 katı geçti

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– Düzce’de bir önceki yıla göre konut satışı 3 katını geçerek bin 51 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Haziran ayında Düzce ilinde bin 51 konut satıldı. 2019 yılında ise haziran ayında 343 konut satıldığı bildirildi.

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