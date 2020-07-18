Kaynaşlı’da çalışmalar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şimşir Mahallesi ile Darıyeri Yörükler Köyü’nün bağlantı yolunda asfalt kırıntı çalışmaları devam ediyor.

Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Daha önce yeni açılan sokaklarda kilit parke çalışması yapılmış ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler şimdi Şimşir Mahallesi ile Darıyeri Yörükler Köyü arasında ki bağlantı yolunda çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iki noktayı birbirine bağlayan sokak arasında asfalt kırıntısı çalışmaları yapan ekipler kısa süre içerisinde işlemleri bitirerek vatandaşların kullanımına sunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.