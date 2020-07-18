Orman eğitimleri tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman eğitimleri tamamlandı

İHA

Orman eğitimleri tamamlandı

– Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kurumların Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik hizmet içi eğitimler tamamlandı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akçakoca, Aladağ, Bolu, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Gölyaka, Kıbrıscık, Seben, Düzce ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Koruma Şube Müdürlüğü konularını kapsayan hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer koordinasyonunda gerçekleşen eğitimlere Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Toplamda 55 Orman İşletme Şefi ve 231 Orman Muhafaza Memurunun katıldığı eğitimler, nakliye yönetmeliği, damga yönetmeliği,7064 sayılı tamim, 293 sayılı ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ile ilgili tebliğ, 305 sayılı Orman Bitkisi Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar İle Mücadele Usul ve Esasları ile ilgili tebliğ konularında Koruma Şube Müdürlüğünce eğitim verildi. Özellikle göreve yeni başlayan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının eğitimi için düzenlenen seminer konuları anlatıldıktan sonra, soru cevap şeklinde gerçekleşti. Eğitimin sonunda yazılan senaryoya uygun olarak eğitime katılan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına suç zaptı düzenletildi. Eğitimlerle personelin görevini yaparken sıkıntıya girmemesi ve mesleğini en iyi şekilde yapması hedeflenmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynaşlı’da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da çalışmalar sürüyor
Düzce´de fındık rekoltesi tahmini 60 bin ton
YEREL HABERLER Düzce´de fındık rekoltesi tahmini 60 bin ton
Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı
Ayran bayramı iptal edildi
YEREL HABERLER Ayran bayramı iptal edildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sürpriz Düzce ziyareti
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sürpriz Düzce ...
Sel bölgesinde asfalt serme hızlandı
YEREL HABERLER Sel bölgesinde asfalt serme hızlandı
Düzce Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı
Kurban Bayramı öncesi Çin malı bıçak almayın uyarısı Üreticiler, kurban bıçağı alacaklara yerli bıçak tavsiye etti
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi Çin malı bıçak almayın ...
Başkan Özlü esnaf sabah çayı içti börek yedi
YEREL HABERLER Başkan Özlü esnaf sabah çayı içti börek yedi
Haziran ayında konut satışı 3 katı geçti
YEREL HABERLER Haziran ayında konut satışı 3 katı geçti
Vali Atay, LGS'de Türkiye birincisini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Atay, LGS'de Türkiye birincisini ağırladı
Düzce’de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce’de asfalt yama çalışmaları devam ediyor
Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini ...
500 tam puan yaparak LGS'de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER 500 tam puan yaparak LGS'de Türkiye birincisi oldu
Korona virüs hayvan satıcılarını da etkiledi Kurbanlık satıcıları bayram öncesi satışlardan tedirgin Kurban fiyatları kesim fiyatına kadar düştü Hayvan Satıcısı Sabri Karaca: “Yem fiyatları yüksek olduğu için fiyatlar yükseldi”
YEREL HABERLER Korona virüs hayvan satıcılarını da ...
MÜSİAD’dan Turizm Müdürü Taştan’a ziyaret
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan Turizm Müdürü Taştan’a ziyaret
Divapan’dan Vali Cevdet Atay’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Divapan’dan Vali Cevdet Atay’a hayırlı olsun ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X