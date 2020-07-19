Çöp kovasının yanına bırakılan paket fünye ile patlatıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de çöp kovasının yanına bırakılan kutu, bomba olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatıldı. Kutunun içinden televizyon kumandaları ve iç çamaşırları çıktı.

Olay, gece saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kovası yanına konulan karton kutudan şüphelenenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü bir şekilde patlattı.

Paketin içerisinden eski televizyon kumandaları ve kadın iç çamaşırları çıktı. Çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-19 09:24:12



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