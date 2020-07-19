Mantar toplarken uçurumdan düştü, AFAD ve jandarma kurtardı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, ormana mantar toplamaya giden Ahmet Gündüz, uçurumdan düştü. Vücudunda kırıklar olan Gündüz, AFAD ve jandarma tarafından kurtarıldı.

Akçakoca´daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz´e, ailesi akşam saatlerinde ulaşamadı. Aile bunun üzerine durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Ahmet Gündüz´ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan alanların aranması sonucu saat 04.00 sıralarında Ahmet Gündüz´e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde Gündüz´ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Kurtarma ekiplerince uçurumdan çıkarılan Ahmet Gündüz, arazi aracına konularak ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Gündüz, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2020-07-19 09:33:27



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