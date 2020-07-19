Düşen plakayı bisikletine takınca polisi peşine taktı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, düşen araç plakasını bisikletine takıp 1 hafta boyunca trafikte dolaşan kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Düzce´de 1 hafta önce bir otomobilin plakası düştü. Sürücü, polise giderek plakasının çalındığını bildirdi. Bu sırada plakayı bulan kişi, plakayı bisikletinin ön kısmına taktı. Plaka takılı bulunan bisiklet Plaka Tanıma Sistemi´nin olduğu yerlerden geçti. Sistem her seferinde uyarı verirken, polisin çalışması sonucu bisikletli Aydınpınar Caddesi´nde yakalandı. Bisikleti kullanan F.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-19 14:12:32



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