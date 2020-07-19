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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de feci kaza: 5 yaralı Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durdu

İHA

Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza: 5 yaralı Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durdu

Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir eden Murat A. idaresindeki 06 BV 5873 plakalı Renault marka otomobil, Düzce mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Murat A., Hayriye A., Burak A., Esma Ç. ve Zehram İrem Ç., ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Emniyet ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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