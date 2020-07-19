Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Arı, yönetimindeki 06 BV 5873 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybedince, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Arı, Hayriye Arı, Nezir Arı, Esma Çarpanlı ve Zehra Çarpanlı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-19 18:03:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.