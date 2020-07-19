İki katlı boş ev alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Yaka Köyü´nde kullanılmayan 2 katlı ev çıkan yangında büyük hasar gördü.

Yangın akşam saatlerinde Düzce´ye bağlı Yaka Köyü´nde meydana geldi. Aydın K.´ye ait 2 katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alev yanan evi söndürdü. Ev hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-07-19 22:49:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.