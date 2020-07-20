MÜSİAD Başkanı Pehlivandan eski başkanlara ziyaret

– MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan geçmiş dönemlerde şube başkanlığı yapmış İsa Şengüloğlu ve İsmail Çakmak’a ziyaretler yaparak yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Vefa Pehlivan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte derneğin geçmiş dönem başkanlarına ziyaretler yapıyor. Eski başkanlar İsmail Çakmak ve İsa Şengüloğlu’nu iş yerinde ziyaret eden Pehlivan, iş dünyası hakkında değerlendirmelerde bulunup pandemi sürecinin ticarete etkisini ve nasıl sağlıklı şekilde bu sürecin ticarette aşılması konusunda değerlendirmelerde bulundular. Vefa Pehlivan ayrıca yapılacak yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.