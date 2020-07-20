Kaynaşlı’da 14 yerde kurban kesimi olacak

– Kaynaşlı Kaymakamlığı Kurban Komisyonu, ilçede Kurban Bayramı’nda 14 noktada kurban kesimin yapılacağını duyurdu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından kurulan Kurban Komisyonu, ilçede kesim noktalarını belirledi. Buna göre, Kaynaşlı Karaçalı Mahallesi’nde 6 noktada, Darıyeri Yörükler ve Şimşir Mahallesi’nde 2 noktada, Üçköprü, Çamlıca, Merkez, Fındıklı ve Tavak’da 1 nokta olmak üzere toplam 14 noktada kurban kesimleri gerçekleştirilecek. Belirtilen bu yerlerin dışında toplu kurban kesimi yapılmayacak. Yapıldığı takdirde Kaynaşlı Kaymakamlığı Kurban Komisyonu tarafından cezai işlem uygulanacak.

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