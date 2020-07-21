Düzce’nin yüzde 2,68’i okuma yazma bilmiyor

Düzce ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı 9 bin 437 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Düzce ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı yüzde 2,92 oranıyla 10 bin 152 iken, 2019 yılında yüzde2,68 oranıyla 9 bin 437 kişi olmuştur.

Düzce ilinde 2018 okuma yazma bilen sayısı yüzde 97,08 oranıyla 337 bin 837 kişi olurken 2019 yılında yüzde 97,32 oranıyla 342 bin 423 kişi oldu.

2019 Ulusal Eğitim İstatistikleri Bitirilen Eğitim düzeyi sonuçlarına göre Düzce ilinde Okuma yazma bilmeyen 9 bin 437 kişi, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 33 bin 063 kişi, ilkokul mezunu 87 bin 891 kişi, İlköğretim mezunu 35 bin 100 kişi, Ortaokul ve Dengi Meslek Ortaokulu Mezunu 58 bin 533 kişi, Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu 79 bin 532 kişi, Yüksekokul veya Fakülte mezunu 43 bin 570 kişi, Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) Mezunu 3 bin 828 kişi, Doktora Mezunu 906 kişi olmuştur.

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