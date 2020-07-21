Yatırımcılara verilen destekler MARKA toplantısında ele alındı

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– Kocaeli'de gerçekleşen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Temmuz ayı toplantısında yatırımcılara verilen destekler ele alındı.

Her ay düzenli olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na bağlı illerde yapılan MARKA toplantısı Temmuz ayı toplantısı Kocaeli’de gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katıldığı olağan yönetim kurulu toplantısında Doğu Marmara Kalkınma Ajansının faaliyetlerinin değerlendirilerek, ajans tarafından yatırımcılara verilen destekler, devam eden ve planlanan projeler görüşüldü.

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