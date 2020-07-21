Meclis üyeleri Konuralp kazısına destek verdi

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– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün girişimleri ile başlatılan Batı Karadeniz'in Efes’i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı seferberliği hız kesmeden sürüyor.

Tarihi M.Ö.3. yüzyıla kadar uzanan ve Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar hız kazandı. Tarihi kentte yapılan kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri de destek verdi. Alana gelen meclis üyeleri, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde arkeologlar nezaretinde kazı çalışması yaptı.

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