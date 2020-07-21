Yılmaz, 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret ederek, personellere moral desteği verdi.

Düzce il genelinde hastaların yardımına koşan 112 Acil Ambulans ekiplerini yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, personele moral verdi. Merkezde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Dr. Yılmaz, özveri ile gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten, ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.