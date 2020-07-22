Vali Atay “Yatarımlar yakından takip edilsin”

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, yatırımların izlenmesi toplantısında kamu kurumları bünyesinde yürütülen yatırımların yakından takip edilmesi talimatı verdi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığında, ilgili daire müdürlerinin katılımı ile temmuz ayı aylık yatırım izleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumları bünyesinde yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler görüşülürken Vali Atay, yatırımlarla ilgili süreçlerin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

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