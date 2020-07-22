Kaymakam Demiryürek’e veda yemeği

– İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Kaynaşlı Kaymakamlığı'ndan, Pamukova Kaymakamlığına atanan Cemal Demiryürek için veda programı düzenlendi.

2016 yılı aralık ayın Kaynaşlı Kaymakamlığına atanan ve son çıkan İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Sakarya ili Pamukova Kaymakamlığına atanan Cemal Demiryürek için Kaynaşlı’da veda programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Kaymakam Dömeryürek’e tablo hediye ederek “Görev süresi boyunca ilçemize yapmış olduğu hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

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